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Коротченко: Это что – самоблокада и самогеноцид?

Коротченко: Это что - самоблокада и самогеноцид?

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко поднял вопрос о воплях армян о т.н. «блокаде» Карабахского региона Азербайджана.

«По поводу утверждений о «блокаде» и чуть ли не о «геноциде» карабахских армян.

Азербайджан предлагает все необходимые поставки осуществлять по дороге Агдам – Ханкенди. Лидеры сепаратистов от этого предложения отказались, более того – перекрыли этот маршрут бетонными блоками.

Это что – самоблокада и самогеноцид? Или как?», – написал эксперт в соцсети «Фейсбук».

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Коротченко: Это что - самоблокада и самогеноцид?
Мнения

Коротченко: Это что – самоблокада и самогеноцид?

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