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Глава МИД Финляндии: Украина сама должна определить условия для мира с Россией

Глава МИД Финляндии: Украина сама должна определить условия для мира с Россией

Украина является суверенным государством, она сама должна определить условия для мирных переговоров и завершения войны с Россией.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Yle.

Министр подчеркнула, что сейчас страны Запада делают для прекращения войны все возможное, помогая Украине «решительно, убедительно и настойчиво».

По ее словам, как в итоге будет выглядеть мир – должна определить Украина.

«Особенно на данном этапе очень важно, чтобы на Украину не оказывалось давление в каком-либо направлении откуда-либо еще», – отметила Валтонен.

Чиновница напомнила, что Украина является суверенным государством, имеющим право на территориальную целостность и оборону.

«По этой же логике Украина способна сама определить, когда она готова к мирным переговорам или, возможно, к миру», – добавила Валтонен.

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