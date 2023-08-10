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Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине

Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый провел встречу с азербайджанской делегацией во главе с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Главной темой переговоров был вопрос гуманитарного разминирования Украины и помощь Азербайджана в этом направлении. В частности, посол в Украине заявил об увеличении размера пакета помощи Украине.

Речь идет о четырех направлениях сотрудничества в которых Азербайджан готов помочь Украине. Речь идет о медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России, реабилитации военнослужащих, оказании помощи в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении Украины.

«Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предусматривает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, развитие нового художественного центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя», – отметил посол.

Кроме того, Азербайджан присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования. Помимо этого, азербайджанская сторона анонсировала новый пакет помощи Украине, в который войдет машина для механизированного разминирования.

Отмечено, что с начала российского вторжения Баку предоставил Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов. При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России. Среди прочего Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

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