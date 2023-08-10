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Абдоллахиян заявил, что Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Украине

Абдоллахиян заявил, что Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Украине

Иран не поддерживал и не поддерживает ни одну из сторон кризиса в Украине и призывает найти политическое решение конфликта, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«В ходе переговоров с министром иностранных дел ЮАР мы выразили свою позицию по конфликту в Украине. Мы не поддерживали и не поддерживаем ни одну из сторон. Мы не считаем конфликт в Украине решением…, стороны должны стремиться к нахождению политического решения», – цитирует иранского министра агентство Fars.

Абдоллахиян подчеркнул «ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте».

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