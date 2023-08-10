Саакашвили стало хуже

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Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за объявленной им голодовки продолжает ухудшаться. Об этом сообщается на сайте аппарата омбудсмена Грузии.

Отмечается, что группа специалистов, приглашенных омбудсменом. изучила и проанализировала документы, предоставленные клиникой «Вивамед», где находится Саакашвили, относительно управления здоровьем политика и представила свою оценку.

У экс-президент Грузии выявили снижение лейкоцитов в крови, предположительно, это связано с проблемами костного мозга. При этом специалисты отметили, что у них нет жалоб относительно процесса лечения пациента. Тем не менее, у Саакашвили сохраняется постепенная медленная динамика в сторону ухудшения здоровья.

В аппарате омбудсмена Грузии заверили, что лечение экс-президента продолжится.