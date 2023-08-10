Украинские дети посетили Шеки

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При организации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения была организована экскурсия в Шеки украинских детей, привезенных в нашу страну, размещенных в лагерях и привлеченных к реабилитационным мероприятиям, передает АПА.

Организуются поездки этих детей в различные регионы нашей страны. После посещения села Басгал Исмаиллинского района, украинские дети побывали в Габалинском районе, а затем прибыли в Шеки. Они ознакомились с местными достопримечательностями. Затем ожидается поездка детей из Украины в Шамахы.