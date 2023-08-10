ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отныне будет приобретать экологически чистые поезда

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Последующие 10 лет ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в рамках обновления подвижных составов будет приобретать экологически чистые поезда.

Согласно информации ЗАО, эта инициатива сформирована в рамках социально-экономических приоритетов страны на следующее десятилетие.

«Так, в июне-июле 2023 года ж/д структура передала местному предприятию на переработку 110 холодильных вагонов. Мы также приступили к демонтажу еще 24 холодильных вагонов, которые в настоящее время находятся в рефрижераторном депо. А к концу года поэтапно будет осуществлен процесс утилизации других непригодных вагонов со станции «Гаджи Зейналабдин Тагиев»», – сказали в АЖД.

Отметим, что при утилизации холодильных вагонов запасные части демонтируются для повторного использования на других вагонах. С 2015 года по настоящее время ЗАО утилизировало 15 852 вагона.