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В МИД Украины заявили, что Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с Путиным

В МИД Украины заявили, что Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории, «но не с Путиным».

По словам дипломата, цель может быть достигнута «с помощью сочетания войны и дипломатии», — украинские генералы должны подтолкнуть силы РФ к отступлению, в то время как МИД заботится о диалоге, когда это возможно.

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией до конца 2023 года в случае провала украинского контрнаступления, Кулеба заявил, что существуют иные дипломатические способы вести дела непрямым путем.

«Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом», — подчеркнул глава украинского МИД.

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