Община Западного Азербайджана осудила акцию группы «Крестоносцы» в Армении

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Община Западного Азербайджана осуждает то, что в Армении группа преступников, называющих себя «крестоносцами», провела в центре Еревана акцию с требованием, чтобы им дали оружие для «открытия Лачинской дороги силой», и заявления этих лиц о провокации на границе в направлении Лачинского района Азербайджана, куда только начали возвращаться вынужденные переселенцы.

Об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что Община считает недопустимым, чтобы реваншисты придавали религиозную окраску прошедшему конфликту, и призывает международное сообщество, в том числе ООН, ее специальных докладчиков, Европейский Союз, миссию ЕС в Армении, послов стран, часто посещающих Лачинский КПП, Совет Европы, международные неправительственные организации осудить провокационные действия, азербайджанофобию, ксенофобию.