Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи (видео)

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Неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. Его гибель в среду подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо.

«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты проведет встречу в президентском дворце», – написал глава государства в соцсети X.

Как сообщила газета El Universo, Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько. Есть информация о как минимум семи пострадавших.

По данным газеты, несколько офисов предвыборной кампании Вильявисенсио подверглись вооруженным нападениям после его убийства. Издание со ссылкой на представителей кампании отмечает, что речь идет о нескольких офисах в Кито. Сообщения об атаках появились уже после гибели политика.