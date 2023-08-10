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Главное Общество

Жительница Баку «кинула» граждан на 300 тысяч, обещая дешевые туры (видео)

Жительница Баку "кинула" граждан на 300 тысяч, обещая дешевые туры (видео)

Жительница Баку Мелек Зейналова задержана по подозрению в присвоении денег граждан под предлогом продажи им дешевых авиабилетов и туров.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Женщина была задержана и передана следствию. Было установлено, что Зейналова создала группу в WhatsApp, где предлагала гражданам дешевые авиабилеты, представившись сотрудницей одной из авиакомпаний. Обманутые граждане перечисляли деньги мошеннице, в общей сложности пострадавшим был нанесен ущерб в размере 300 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество с причинением значительного ущерба), суд принял решение об аресте М. Зейналовой.

Жительница Баку "кинула" граждан на 300 тысяч, обещая дешевые туры (видео)

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