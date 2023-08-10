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Подоляк: Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза

Подоляк: Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза

Во время войны Вооруженные силы Украины разрушили миф о «второй армии в мире». В будущем Российская Федерация перестанет существовать как военная угроза.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети «Твиттер (Х)».

«Когда кто-то рассуждает об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то «точно идет не по плану», главное – не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли «второй армией в мире», истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать», – пишет Подоляк.

Чтобы уничтожить очередной миф, как отмечает советник главы Офиса президента, сегодня важно набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которую наши воины обязательно доделают до справедливого финала.

«Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере для Украины и Европы. Тем временем… наступательные операции продолжаются», – добавил Подоляк.

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