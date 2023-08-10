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Президент Пакистана объявил о роспуске парламента страны

Президент Пакистана объявил о роспуске парламента страны

Президент Пакистана Ариф Альви по предложению премьер-министра Шехбаза Шарифа объявил в среду о роспуске парламента страны, сообщает пакистанское издание Dawn.

Теперь в течение последующих 90 дней в Пакистане должны будут пройти парламентские выборы.

Кроме того, прекращаются полномочия нынешнего кабинета министров – в последующие три дня нынешний премьер и лидер оппозиции должны согласовать кандидатуру и.о. главы правительства.

В прощальной речи перед парламентариями Шариф назвал те 16 месяцев, которые он находился у власти, самым сложным вызовом за всю его 38-летнюю политическую карьеру.

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