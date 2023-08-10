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Новая функция в WhatsApp

Новая функция в WhatsApp

WhatsApp представил функцию демонстрации экрана. Можно делиться всем экраном или транслировать отдельные приложения во время видеозвонков. Этот процесс аналогичный тому, что уже давно предлагают традиционные сервисы для видеоконференций, такие как Microsoft Meet, Google Meet, ZOOM, а также Apple FaceTime.

По словам Марка Цукерберга, новая функция позволяет пользователям делиться друг с другом документами, фотографиями и даже своей корзиной покупок во время видеозвонков. Впервые функция демонстрации экрана была замечена в бета-версии WhatsApp для Android ещё в мае этого года. Она была доступна ограниченному числу пользователей. Сейчас она поэтапно разворачивается на платформах Android, iOS и Windows. Общий доступ к экрану можно получить, нажав на значок «Поделиться». Пользователи могут выбирать между доступом к конкретному приложению или всему экрану.

Наряду с демонстрацией экрана WhatsApp также добавил поддержку видеозвонков в альбомном режиме. Это позволяет улучшить опыт общения по видеосвязи для пользователей мобильных устройств и компьютеров.

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