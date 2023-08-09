Рейсы Silk Way West Airlines свяжут Баку и Лос-Анджелес

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Азербайджанский грузовой авиаперевозчик ООО «Silk Way West Airlines» объявил об открытии маршрута Баку-Лос-Анджелес.

«Silk Way West Airlines расширяет свою маршрутную сеть в Америке, запуская еженедельные рейсы в международный аэропорт Лос-Анджелеса», – говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что авиакомпания будет перевозить по этому маршруту «широкий спектр скоропортящихся, сборных, негабаритных грузов и товаров электронной коммерции».

«Новый маршрут принесет большую пользу нашим клиентам на западном побережье, так как увеличит грузоподъемность и уменьшит транзитное время до пунктов назначения в США к западу от континентального водораздела», – заявил вице-президент Silk Way West Airlines по Северной и Южной Америке Фади Нахас, слова которого приводятся в пресс-релизе.