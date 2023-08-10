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Папуашвили: Грузия не должна вымаливать статус кандидата на вступление в ЕС

Папуашвили: Грузия не должна вымаливать статус кандидата на вступление в ЕС

Грузия не должна вымаливать статус кандидата на вступление в Евросоюз, в то время как уступающие ей Украина и Молдова уже готовы влиться в семью европейских стран. Об этом заявил спикер парламента Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что Еврокомиссия и Евросовет должны предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, такое решение было бы справедливым.

Парламентарий аргументировал свою позицию тем, что согласно уровню выполнения 12 условий для получения статуса, Грузия объективно опережает Украину и Молдову, которые уже стали странами-кандидатами на вступление в ЕС.

«Надеюсь, у Еврокомиссии будет справедливая рекомендация, а у Евросовета – справедливое решение. Нельзя вынуждать грузинский народ, который является лидером среди трех стран, вымаливать статус кандидата… Справедливое решение может быть только одно: Грузия должна быть на одном уровне с Украиной и Молдовой», – заявил Шалва Папуашвили

В то же время он не исключил, что руководство ЕС примет «несправедливое решение».

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