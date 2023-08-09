Гаджиев высказался о предвзятой статье в Forbes

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Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал опубликованную в Forbes предвзятую статью.

Хикмет Гаджиев в соцсети «Твиттер» (Х) отметил, что статья, автором которой является Эвелина Очаб, искажает реальность, является односторонней и используется пропагандистской машиной Армении.

«Эвелина Очаб, ваша статья в Forbes искажает реальность, является односторонней и используется пропагандистской/дезинформационной машиной Армении. Как правозащитник, вы никогда не поднимали вопрос о правах и тяжелом положении более миллиона азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке со стороны Армении. Азербайджан пострадал от разрушительной 30-летней военной оккупации со стороны Армении. В результате миллионов мин, установленных Арменией, ежедневно жертвами минного террора становятся азербайджанские гражданские лица. Лачинская дорога использовалась Арменией для незаконной перевозки мин», – отметил помощник президента.

Х.Гаджиев заявил, что статус правозащитника требует нейтральности, свободы от политических манипуляций, объективности и справедливости, а также выразил сожаление в том, что издание Forbes предоставляет платформу для односторонней пропаганды.