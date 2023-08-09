Азербайджан выдал России объявленного в розыск мужчину

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Успешно продолжается взаимное международное сотрудничество с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Согласно информации, Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина этой страны Таукина Данила Павловича (1978 г.р.), объявленного в России в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступления, связанного с получением взятки.

Д.П.Таукин был задержан в апреле текущего года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с конвенцией от 22.01.1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам было принято решение об экстрадиции обвиняемого и Д.П.Таукин в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста был передан российским властям.