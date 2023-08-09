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Эрдоган заявил, что возрождение зерновой сделки зависит от Запада

Эрдоган заявил, что возрождение зерновой сделки зависит от Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение России в зерновую сделку зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.

Об этом он сообщил в телеобращении, передает издание Al Monitor.

«Несомненно, урегулирование этого противостояния без дальнейших осложнений зависит от выполнения западными странами своих обещаний. В последнее время, к сожалению, не соблюдается принцип «договоренности должны соблюдаться», — сказал Эрдоган.

По его словам, со стороны западных стран не было предпринято никаких дипломатических шагов, «чтобы перевести позитивную атмосферу, возникшую в результате черноморской инициативы, сначала в прекращение огня, а затем в постоянный мир».

Турецкий президент добавил, что Анкара дала понять, что готова помочь по любому из этих вопросов.

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