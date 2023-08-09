Эксперт: Украина показала свою силу в Черном море

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«Зерновая сделка» стала для Украины капканом, в который страну загнала Россия, но благодаря украинским спецслужбам появилась переговорная позиция и шанс разблокировать порты для всех грузов. Об этом рассказал руководитель Проектного офиса генерального директора группы «Метинвест» Александр Водовиз в эфире «24 телеканала».

«Зерновое соглашение – это капкан, в который нас загнали россияне. Это была легитимизация террора, который они делали, и мы позволили им быть пиратами. Мне очень сложно оценить, почему власть тогда приняла такое решение. Наверное, тогда не было другого выхода. Но сейчас ситуация иная: мы ничего не можем везти. И это хороший шанс для нас начать вывозить полностью всю продукцию», – сказал руководитель.

Он подчеркнул, что благодаря успешным атакам на российские корабли, которые произошли в последние дни, Украина показала свою силу в Черном море. Эти атаки обязательно будут иметь реакцию со стороны компаний, дающих корабли для вывоза российских товаров, и страховых компаний, работающих с российскими судовладельцами.

«Что будет со страховыми компаниями, страхующими эти суда? Наверное, мы будем ждать в ближайшую неделю-две отказ от страхования. Наверняка возрастут ставки для них. Наверняка часть владеющих судами откажутся перевозить российский товар. И тогда у нас возникает переговорная позиция. Теперь у нас есть аргументы, и я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на переговоры и снова договорились о какой-то части экспорта. Если россияне везут все – значит, и мы должны везти все», – подчеркнул Водовиз.

Он отметил, что альтернативы портам не существует – без них Украина не сможет возродить экономику даже в том виде, в котором она была до войны.

«Блокада портов – очень сильный удар как по налогам, так и в валютной выручке. Сейчас мы этого не чувствуем, потому что есть помощь западных партнеров. 51% бюджета у нас финансируется полностью донорами. Но что будет, когда это кончится? Если политика в Европе, в США меняется? Поэтому нужно думать сейчас о том, как открывать порты и как вывозить свою продукцию. Ведь железная дорога и автотранспорт не обеспечат наш экспорт», – объяснил Водовиз.

На восстановление свободного судоходства должны работать все министерства, а не только Министерство инфраструктуры, убежден он.

«У нас разблокировкой портов почему-то занимается только Министерство инфраструктуры. Нет широкого фронта в государстве, где занималось бы и МИД, и Министерство экономики, и военные ведомства. А здесь нужен широкий фронт! Большая огласка, чтобы каждое посольство в каждой стране знало, что тема разблокировки портов – это №1 тема для Украины», – резюмировал топ-менеджер.