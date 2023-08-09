Глобальное потепление негативно повлияет на вкус шампанского

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Глобальное потепление может серьёзно повлиять на вкус шампанского, который уже никогда не станет прежним. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Как пояснили в английской сети винных магазинов Grape Britannia, при воздействии слишком сильных ультрафиолетовых лучей на винограде остаётся ожог, который можно сравнить с человеческим. При этом в компании LVMH (Moët & Chandon) заверили, что уже работают над тем, чтобы адаптировать производство под новые климатические реалии.

Некоторые специалисты уточнили, что вкус шампанского уже начал меняться. К слову, критик Том Хьюсон выразил мнение, что в вкусе игристого напитка уже появились новые нотки. По его словам, шампанское приобретает гораздо «более зрелые характеристики».