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Глобальное потепление негативно повлияет на вкус шампанского

Глобальное потепление негативно повлияет на вкус шампанского

Глобальное потепление может серьёзно повлиять на вкус шампанского, который уже никогда не станет прежним. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Как пояснили в английской сети винных магазинов Grape Britannia, при воздействии слишком сильных ультрафиолетовых лучей на винограде остаётся ожог, который можно сравнить с человеческим. При этом в компании LVMH (Moët & Chandon) заверили, что уже работают над тем, чтобы адаптировать производство под новые климатические реалии.

Некоторые специалисты уточнили, что вкус шампанского уже начал меняться. К слову, критик Том Хьюсон выразил мнение, что в вкусе игристого напитка уже появились новые нотки. По его словам, шампанское приобретает гораздо «более зрелые характеристики».

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Глобальное потепление негативно повлияет на вкус шампанского
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Глобальное потепление негативно повлияет на вкус шампанского

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