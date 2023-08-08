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Отряды ВСУ зашли на первую линию вражеской обороны

Отряды ВСУ зашли на первую линию вражеской обороны

На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских войск, заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

При этом украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона «Единые новости».

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» уточнил, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино.

«На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. Мы уже зашли на первую линию врага и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед, и это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации», — отметил он.

При этом Кузьмин добавил, что ВСУ сталкиваются с большим числом подготовленных россиян. Войска РФ бросают резервы со второй линии обороны, в частности морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.

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