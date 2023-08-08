Во французском городе отменили запрет на ношение буркини

143 Просмотров

Французский суд отменил запрет на закрытые женские купальные костюмы, известные как «буркини», в южном городе Фрежюс после судебного иска, поданного Лигой прав человека.

Запрет, введенный мэром Фрежюса, который является членом ультраправого Национального собрания, якобы был направлен на обеспечение гигиены и безопасности пловцов, уточняет «Голос ислама».

Это было отклонено французским судом, который заявил, что запрет ущемляет ряд личных прав и свобод, охраняемых в стране, в том числе свободу совести.

После приговора глава местного отделения Лиги прав человека Изабель Ле Бузулье приветствовала решение, заявив, что она «рада видеть, что эти свободы сохранены таким образом».

Буркини был разработан, чтобы позволить мусульманкам плавать, соблюдая исламские требования скромности.

Приговор был отмечен несколькими другими общественными деятелями, а левый политик Кэтрин Обри поздравила Лигу прав человека в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Она сказала, что «в восторге от этого решения», заявив, что запрет «преследовал единственную цель — заклеймить религию», а не интересы гигиены или безопасности.

Мэр Фрэжюса выступил в защиту запрета, заявив, что решение суда «противоречит безопасности наших сограждан и основным правилам гигиены». Многие осудили запрет как исламофобский.

После приговора городу было приказано выплатить Лиге прав человека 3000 евро.