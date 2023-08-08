Отряды ВСУ зашли на первую линию вражеской обороны |
Сотрудничество Турции с Азербайджаном создало условия для мира в регионе, заявил Эрдоган |
Саакашвили поблагодарил Ильхама Алиева и азербайджанский народ |
В Финляндии допустили полное закрытие границ с Россией |
Постпред США при ОБСЕ: Контрнаступление ВСУ только начинается |
Замгенпрокурора Ирана выразил сожаление по поводу нападения на посольство Азербайджана в Тегеране (фото) |
Армяне проходят проверку на ППП «Лачин» (видео) |
Блинкен исключил причастность России к перевороту в Нигере |
Число жертв оползня в Грузии достигло 19 человек |
Главное Мир

Во французском городе отменили запрет на ношение буркини

Во французском городе отменили запрет на ношение буркини

Французский суд отменил запрет на закрытые женские купальные костюмы, известные как «буркини», в южном городе Фрежюс после судебного иска, поданного Лигой прав человека.

Запрет, введенный мэром Фрежюса, который является членом ультраправого Национального собрания, якобы был направлен на обеспечение гигиены и безопасности пловцов, уточняет «Голос ислама».

Это было отклонено французским судом, который заявил, что запрет ущемляет ряд личных прав и свобод, охраняемых в стране, в том числе свободу совести.

После приговора глава местного отделения Лиги прав человека Изабель Ле Бузулье приветствовала решение, заявив, что она «рада видеть, что эти свободы сохранены таким образом».

Буркини был разработан, чтобы позволить мусульманкам плавать, соблюдая исламские требования скромности.

Приговор был отмечен несколькими другими общественными деятелями, а левый политик Кэтрин Обри поздравила Лигу прав человека в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Она сказала, что «в восторге от этого решения», заявив, что запрет «преследовал единственную цель — заклеймить религию», а не интересы гигиены или безопасности.

Мэр Фрэжюса выступил в защиту запрета, заявив, что решение суда «противоречит безопасности наших сограждан и основным правилам гигиены». Многие осудили запрет как исламофобский.

После приговора городу было приказано выплатить Лиге прав человека 3000 евро.

Теги:
Из этой рубрики
Россия и Украина обменялись "ударами матрешек" (видео)
Мир

Россия и Украина обменялись «ударами матрешек» (видео)

2023/08/08, 23:23
Во французском городе отменили запрет на ношение буркини
Мир

Во французском городе отменили запрет на ношение буркини

2023/08/08, 22:51
Имран Хан отстранен от политики на 5 лет
Мир

Имран Хан отстранен от политики на 5 лет

2023/08/08, 22:25
Канада ввела 13-й пакет санкций против Ирана
Мир

Канада ввела 13-й пакет санкций против Ирана

2023/08/08, 22:03
Мост в Ардебиле украсил флаг Южного Азербайджана
Мир

Мост в Ардебиле украсил флаг Южного Азербайджана

2023/08/08, 21:22
В Финляндии допустили полное закрытие границ с Россией
Мир

В Финляндии допустили полное закрытие границ с Россией

2023/08/08, 21:08
Массовые задержания у здания правительства Армении (обновлено, видео)
Мир

Массовые задержания у здания правительства Армении (обновлено, видео)

2023/08/08, 20:39
Постпред США при ОБСЕ: Контрнаступление ВСУ только начинается
Мир

Постпред США при ОБСЕ: Контрнаступление ВСУ только начинается

2023/08/08, 20:27
Блинкен исключил причастность России к перевороту в Нигере
Мир

Блинкен исключил причастность России к перевороту в Нигере

2023/08/08, 19:27