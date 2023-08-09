Данилов: Мятеж Пригожина был согласован с Путиным (видео)

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что мятеж основателя признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был спецоперацией, согласованной с президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 8 августа.

«Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для обнаружения тех генералов, которые были не совсем настроены именно по отношению к Путину и его окружению. Есть понимание количества отстраненных генералов. Часть из них находится за решеткой, отстранена от обязанностей», – заявил он.

По мнению Данилова, в РФ будет ухудшаться внутреннеполитическая ситуация.

«Разногласия в дальнейшем будут обостряться. И мы считаем, что это будет уже осенью-зимой этого года», – добавил секретарь СНБО.

