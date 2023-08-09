В ООН осудили удары российских войск по Покровску

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Удары российских войск по Покровску являются абсолютно безжалостными и нарушают любые принципы гуманности. Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Украине Дэниз Браун.

«Совершенно безжалостно дважды попасть в одно и то же место в течение нескольких минут, что приведет к гибели и ранению людей, которые быстро пришли на помощь выжившим», – подчеркнула она.

По ее словам, такая атака является серьезным нарушением международного гуманитарного права и принципов гуманности.

Вчера, 7 августа, вечером российские войска дважды атаковали Покровск ракетами “Искандер”. В результате их удара погибли семь человек, еще более 80 получили ранения.

Россияне били по жилым домам, интервал между их атаками составил несколько десятков минут.