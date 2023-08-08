Экс-аналитик ЦРУ заявил об обрушении системы ПВО Украины Россией

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За последние четыре месяца произошло почти полное разрушение системы противовоздушной обороны Украины, что даёт России наносить авиаудары и причинять ВСУ катастрофические потери, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Такое мнение он выразил в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

«То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, — это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолёты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить», — сказал он.

Более того, на это не могут ответить и США с НАТО, отметил эксперт.