Азербайджан передал Узбекистану объявленного в розыск мошенника

113 Просмотров

Ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче Мусурманова Даврона Мусурмановича, гражданина Республики Узбекистан, 24.03.1993 г. р., обвиняемого в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленного правоохранительными органами этого государства в межгосударственный розыск с 2022 г. было принято в прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации Генпрокуратуры, Даврон Мусурманов был задержан в нашей стране в апреле текущего года и в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был передан компетентным органам Узбекистана.