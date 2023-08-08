В Шамахы автобус с туристами попал в аварию, есть раненые

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В Шамахы автобус с туристами попал в аварию, женщина и малолетний ребенок получили травмы.

Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что сегодня около 12 часов водитель автобуса, двигавшегося по автомобильной дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала, потерял управление, в результате чего автомобиль съехал на обочину.

В результате аварии 50-летняя Амирова Гюлая Гачай гызы и 15-летняя Рахманова Сурайя Эльтон гызы получили легкие травмы.

По данному факту проводится расследование.