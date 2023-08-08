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В Анталье туристов будут выселять из квартиры при отсутствии договора об аренде

В Анталье туристов будут выселять из квартиры при отсутствии договора об аренде

Иностранные туристы в Анталье, которые не заключили с арендодателем официальный договор, рискуют быть выселенными, но юридических санкций для них не предусмотрено.

Об этом сообщили ТАСС в управлении губернатора провинции Анталья.

«Если будет выявлено, что жилье сдано с нарушениями действующих норм, то владелец недвижимости получит штраф и к нему будут применены другие санкции. Турист же, то есть арендатор, в данном случае будет вынужден съехать, поскольку по закону не имеет права оставаться в этом доме или квартире. Ему ничего не грозит, и он сможет продолжить отдых, разместившись в гостинице или сняв иное помещение по всем правилам», – сообщили ТАСС в управлении губернатора.

При этом собеседник уточнил, что дальнейшее пребывание туриста на курорте будет обеспечиваться за его собственный счет. «Да, ему придется заплатить за проживание самостоятельно, если он планирует еще оставаться на отдыхе какое-то время», – сказал представитель властей. В некоторых случаях отдыхающий «может быть признан потерпевшим» и вернуть уплаченные средства в качестве компенсации. Но такое решение принимает суд.

Кроме того, как пояснили в управлении губернатора, проверки арендованного жилья не будут массовыми. «Если нам поступят данные от граждан о том, что, например, в их доме сдается квартира с нарушениями принятых процедур, то будет осуществлена проверка», – сообщили в управлении.

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