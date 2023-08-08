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В Турции сообщили о повреждении 20% зерна при взрыве в порту

В Турции сообщили о повреждении 20% зерна при взрыве в порту

Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг информацию о том, что в результате взрыва на элеваторах в порту Дериндже пропало 8 млн тонн зерна.

«Общая вместимость элеваторов в Дериндже составляет 95 тыс. тонн. В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. тонн. Согласно предварительным данным, около 20% этих запасов было повреждено. Соответственно, утверждение о том, что пропало 8 млн тонн запасов, не соответствует действительности», – говорится в заявлении центра. Подобные утверждения ранее появились в соцсетях.

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