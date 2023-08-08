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Гарибашвили возложил вину на Саакашвили за Южную Осетию

Гарибашвили возложил вину на Саакашвили за Южную Осетию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил ответственность на правительство экс-президента республики Михаила Саакашвили за то, что оно не смогло избежать войны в Южной Осетии в 2008 году.

«Естественно, эта беда, трагедия, война произошла во время прежних властей. Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны», – сказал Гарибашвили журналистам, посетив кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные.

Он также назвал позорными действия прежних властей во время августовской войны. «На том фоне, когда наши военные герои проявили большой героизм, самопожертвование, оставили много примеров героизма нашему народу и нашему будущему поколению, мы видели позорные действия бывшего главнокомандующего [Саакашвили]. Вы помните жевание галстука, бег от самолета, падение на землю», – добавил он.

На вопрос журналистов, чем подкреплены его доводы о том, что прежние власти виноваты в том, что не смогли избежать конфликта, Гарибашвили ответил, что у него есть много информации на этот счет, однако он не может говорить об этом, так как заботится об имидже страны.

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