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Власти Турции рассматривают версию диверсии в порту Дериндже

Власти Турции рассматривают версию диверсии в порту Дериндже

Власти Турции рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже.

Об этом сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал в эфире CNN Türk.

Гульдал уточнил, что в портовую зону не могут попасть люди, не прошедшие проверку на безопасность, будь то госслужащий, работник или владелец предприятия.

«Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии) рассматривается как более слабая», — сказал глава совета.

Он добавил, что причина взрыва будет установлена ​​после детального расследования.

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Власти Турции рассматривают версию диверсии в порту Дериндже
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Власти Турции рассматривают версию диверсии в порту Дериндже

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