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Нуланд посетила Нигер и рассказала об угрозе «Вагнера»

Нуланд посетила Нигер и рассказала об угрозе "Вагнера"

И.о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нуланд сообщила журналистам, что «переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными».

Она добавила, что военные отказали ей во встрече со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом. Ей также было отказано во встрече с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины. Главным собеседником Нуланд стал новый министр обороны Нигера. Мятежники также отвергли призыв США «восстановить демократический порядок», хотя, как заявила Нуланд, она «ясно дала понять, что на кону находятся отношения с Нигером».

И.о. заместителя госсекретаря также сообщила, что «подняла вопрос об угрозе группы «Вагнер».

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