Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан

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В августе ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

Об этом заявил на круглом столе «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества», организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) его глава Фарид Шафиев.

Ф. Шафиев поблагодарил Узбекистан за поддержку территориальной целостности Азербайджана.

«Азербайджан также ощущает поддержку Узбекистана в процессе восстановления своих освобожденных территорий»,- заявил он.

Ожидается, что во время визита Мирзиёева состоится открытие школы в Физули, которую строит Узбекистан.