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Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление ООН

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление ООН

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление группы экспертов ООН по правам человека от 7 августа 2023 года.

Заявление об этом распространила Община Западного Азербайджана.

«Содержание заявления, в котором отражены такие вымышленные моменты, как «блокада», «гуманитарный кризис», дает основание говорить о том, что эксперты ООН совершенно не осведомлены по вопросу, к которому выразили отношение.

Согласно Кодексу поведения экспертов ООН по правам человека (Code of Conduct), все их заявления должны основываться на фактах, доказательствах, достоверных источниках. В этом смысле Община сожалеет о том, что эксперты, нарушив Кодекс поведения, в последнее время стали жертвами антиазербайджанской кампании, проводимой некоторыми кругами.

Община Западного Азербайджана призывает экспертов ООН сохранять свою независимость, беспристрастность в соответствии с Кодексом поведения.

Община, объединяющая в своих рядах депортированных Арменией с родных земель западных азербайджанцев, но до сих пор оставшихся без внимания международного сообщества, в том числе ООН, подчеркивает неприемлемость двойных стандартов, политизации в отношении прав человека. Включение в заявление экспертов ООН по правам человека ряда ненужных политических мессиджей еще раз свидетельствует о том, что они превысили свой мандат, получили указания извне. В этой связи Община призывает экспертов ООН не дискредитировать систему носителей мандата по правам человека. Община Западного Азербайджана призывает экспертов ООН уважать суверенитет и территориальную целостность государств, не использовать неправильные терминологию и топонимы», – говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление ООН
Общество

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление ООН

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