Зеленский пригрозил оставить Россию без флота в Черном море

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Черном море, если Киеву не дадут экспортировать зерно по воде.

«Мы предупреждали, что Украина не хочет войны, но если они продолжат стрелять, то да. У нас нет большого количества оружия, но если они продолжат в таком же духе, у них не останется ни одного корабля к концу войны. Мы хотим показать это на практике», – сказал он в беседе с представителями латиноамериканских СМИ, которая была опубликована на YouTube-канале газеты La Nación.

Как заявил Зеленский, Украина «должна найти способ покончить с блокадой» для реализации своего «права экспортировать и импортировать товары».