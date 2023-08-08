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Азербайджанский военный, захваченный армянами, связался со своей семьей (видео)

Азербайджанский военный, захваченный армянами, связался со своей семьей (видео)

Солдат азербайджанской армии Бабиров Агшин, находящийся в плену в Армении, связался со своей семьей.

Видеозвонок состоялся при посредничестве Международного комитета Красного Креста, сообщает Modern.az.

В ходе телефонного разговора А.Бабиров сказал, что с ним все в порядке. «Все хорошо. Я вернусь. Мама, если ты заплачешь, я буду беспокоиться. Я в порядке, не волнуйся», – сказал наш солдат.

Напомним, что Бабиров Агшин Габиль оглы 2004 года рождения весной оказался в плену у армянской стороны, когда заблудился на границе с Арменией из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях.

Обвиняемый в «незаконном пересечении государственной границы Армении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов», наш военнослужащий был приговорен к 11,5 годам.

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