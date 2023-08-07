США отрицают переговоры с Россией по Украине

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Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», – заявил Миллер.

Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что США будут приветствовать «конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс»․