В США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину

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Первая партия американских танков Abrams официально одобрена к отправке на Украину, сообщил глава отдела закупок Сухопутных войск США Даг Буш. Танки прибудут в Украину к осени, отметил он.

«Теперь они должны добраться до Европы, а потом на Украину вместе со всеми комплектующими. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтное оборудование», — цитирует его CNN.

Телеканал напоминает, что США отремонтировали и подготовили 31 танк, предназначенный для отправки Украине.

Власти приняли решение передать Киеву более старые моделей M1-A1 вместо современной версии танка.