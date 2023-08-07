«Только вывод войск за границы 1991 года». Подоляк исключил иной компромисс

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Никакого другого формата, кроме «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, для урегулирования военных действий в Украине не может быть.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter (Х).

«Единственный базовый «переговорный фундамент» – это Формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде «немедленных прекращений огня» и «переговоров здесь и сейчас», дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года», – отметил он.

По словам советника, любой «Минск-3» только продолжит войну в будущем.