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«Только вывод войск за границы 1991 года». Подоляк исключил иной компромисс

«Только вывод войск за границы 1991 года». Подоляк исключил иной компромисс

Никакого другого формата, кроме «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, для урегулирования военных действий в Украине не может быть.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter (Х).

«Единственный базовый «переговорный фундамент» – это Формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде «немедленных прекращений огня» и «переговоров здесь и сейчас», дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года», – отметил он.

По словам советника, любой «Минск-3» только продолжит войну в будущем.

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