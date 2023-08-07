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Зеленский: К концу войны Россия может остаться без кораблей

Зеленский: К концу войны Россия может остаться без кораблей

Российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ, сообщает La Nacion.

Глава государства напомнил, что Россия заблокировала Черное море и, в частности, территориальные воды Украины. Поэтому сейчас Украина должна доказать, что в своих территориальных водах она имеет право ввозить и вывозить товары.

«Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас россияне не могут выиграть, и поэтому хотят поставить Украину в такую патовую ситуацию, применяя оружие и насилие. Поэтому Украина обязательно ответит на любые атаки на гражданское население и «зерновые коридоры».

Президент подчеркнул, что Россия пытается проводить политику колонизации Черного и Азовского морей, но она не имеет права решать, что Украина может производить и экспортировать.

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