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Сотрудники МККК навестили Вагифа Хачатуряна

Сотрудники МККК навестили Вагифа Хачатуряна

5 августа представители МККК еще раз навестили Вагифа Хачатуряна, задержанного 29 июля.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК Азербайджана Илаха Гусейнова, с задержанным была проведена встреча один на один, и он воспользовался возможностью связаться со своей семьей посредством письма Красного Креста.

«Во время посещения МККК в соответствии со своим мандатом оценивает обращение с задержанными и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или продолжения связей лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещением передаются только содержащей стороне», – отметила она.

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