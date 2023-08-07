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Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Глава МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор заявила, что президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), передает РИА Новости.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — сказала министр в ответ на вопрос, приглашен ли глава французского государства.

В июле портал News24 сообщил, что Макрон, который ранее просил власти Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие.

20 июня глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что французский лидер хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.

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