Консультации по Украине в Джидде Берлин оценил как успешные

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Консультации по мирному урегулированию в Украине, состоявшиеся в Саудовской Аравии 5-6 августа, прошли успешно, поскольку продемонстрировали готовность международного сообщества работать над прекращением войны. Такую оценку встрече дал в понедельник, 7 августа, представитель правительства ФРГ.

«Германия также продолжит активное участие, в том числе и в этом процессе», – процитировало его агентство Reuters.

Между тем в МИД РФ заявили, что на основе «формулы Зеленского», предполагающей, в частности, возвращение к границам 1991 года, «мирное урегулирование невозможно». В Москве считают, что речь идет о «бессмысленном ультиматуме России, который нацелен на затягивание боевых действий». «Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», – заявила представительница ведомства Мария Захарова. В Москве хотят подтверждения «нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса» Украины и признания того, что в МИД РФ назвали «новыми территориальными реалиями».

В министерстве иностранных дел Китая заявили 7 августа, что консультации способствовали «укреплению международного консенсуса». От Китая на встрече присутствовал спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который в мае совершил турне по шести европейским столицам и посетил РФ, напоминает агентство Reuters. Дипломат «имел обширные контакты и общался со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса… выслушал мнения и предложения всех сторон и продолжил укрепление международного консенсуса», – говорится в письменном заявлении МИД КНР, поступившем агентству.

«Все стороны положительно отозвались о присутствии Ли Хуэя и полностью поддержали позитивную роль Китая в содействии мирным переговорам», – говорится далее в документе.

Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своей «мирной инициативы» из 12 пунктов и «накапливать взаимное доверие», подчеркнули в МИД КНР.

Участие китайских представителей в конференции свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не о кардинальном развороте в поддержке Москвы, считают аналитики.

Как писала ранее газета Financial Times (FT), собеседники издания приветствовали «конструктивное» участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской «формуле мира». Один европейский дипломат сказал, что Китай «выглядит конструктивным» и «стремится показать, что он не Россия». «Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной», – подчеркнул он. Другой европейский чиновник рассказал, что Китай «принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне».

Встреча, которая проходила 5-6 августа в городе Джидда на уровне советников по национальной безопасности, ожидаемо завершилась без конкретных сдвигов, отмечала FT. Но присутствие Пекина, ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и оказалось в центре внимания участников мероприятия.

В заявлении, опубликованном 6 августа Саудовской Аравией, говорилось, что участники переговоров «согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями с целью выработки общей позиции, которая проложит путь к миру».

При этом, по словам одного из собеседников FT, все делегаты выразили «широкую поддержку» идее о том, что в основе любого мирного соглашения должен лежать принцип уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские государства, приняли участие в консультациях в Джидде. Россия на них приглашена не была.