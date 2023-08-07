Фонд YAŞAT покрыл медицинские расходы гази Отечественной войны

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Фонд YAŞAT продолжает меры по поддержке гази Отечественной войны.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, на этот раз фонд покрыл медицинские расходы Джавида Нури, добровольно сражавшегося в Физули, Джебраиле, Ходжавенде, получившего ранение в Шуше и награжденного медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Ходжавенда», «Участник Отечественной войны».