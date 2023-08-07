Захвачен еще один квадрокоптер ВС Армении (фото) |
В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar |
В Южном Азербайджане начинаются протесты (видео) |
ЗАО АЖД направило в Агдам служебные поезда (видео) |
Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня |
Украина подтвердила удары по мостам в Чонгаре и Гениченске (обновлено, фото) |
Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая |
Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP (фото, видео) |
Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой «гумпомощи» карабахским армянам |
Главное Политика

Росмиротворцы отказались сопровождать марш сепаратистов Ханкенди

Росмиротворцы отказались сопровождать марш сепаратистов Ханкенди

Командование российских миротворческих сил отказалось сопровождать автомобильный марш, организованный армянами к мосту Хакари на азербайджано-армянской границе.

«Согласно положениям трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года российский миротворческий контингент не планирует сопровождать транспортные средства в составе кортежей, а также обеспечивать безопасность проведения различных операций и сборов», – говорится в письме замкомандующего российского миротворческого контингента, полковника Сазонова написавшему обращение к росмиротворцам Осипяну.

Ранее сепаратист Осипян заявил в письме росмиротворцам, ссылаясь на азербайджанские ресурсы, что РМК будет проводить силовую акцию против погранпункта “Лачин”, а затем просит миротворцев сопроводить колонну митингующих из Ханкенди на этот самый погранпункт.

 

Теги:
Из этой рубрики
Росмиротворцы отказались сопровождать марш сепаратистов Ханкенди
Политика

Росмиротворцы отказались сопровождать марш сепаратистов Ханкенди

2023/08/07, 15:23
Информационный фастфуд от Washington Post   
Политика

Информационный фастфуд от Washington Post   

2023/08/07, 14:48
Хакан Фидан: Процесс нормализации на Южном Кавказе ускорился
Политика

Хакан Фидан: Процесс нормализации на Южном Кавказе ускорился

2023/08/07, 12:34
Фикрет Шабанов: Высок риск начала новой войны, которую провоцируют Москва и ее партнеры по региону
Политика

Фикрет Шабанов: Высок риск начала новой войны, которую провоцируют Москва и ее партнеры по региону

2023/08/07, 12:20
Турецкие СМИ раскрыли темы, которые обсудят во время встречи Путин и Эрдоган
Политика

Турецкие СМИ раскрыли темы, которые обсудят во время встречи Путин и Эрдоган

2023/08/07, 10:55
Участники саммита по Украине в Джидде не стали принимать итоговый документ
Политика

Участники саммита по Украине в Джидде не стали принимать итоговый документ

2023/08/06, 23:52
Подоляк предрек возобновление конкуренции с Польшей после войны
Политика

Подоляк предрек возобновление конкуренции с Польшей после войны

2023/08/06, 21:33
Ермак: Переговоры по Украине в Джидде были открытыми и честными
Политика

Ермак: Переговоры по Украине в Джидде были открытыми и честными

2023/08/06, 16:03
Участники переговоров по Украине в Джидде достигли консенсуса по двум вопросам
Политика

Участники переговоров по Украине в Джидде достигли консенсуса по двум вопросам

2023/08/06, 10:40