Росмиротворцы отказались сопровождать марш сепаратистов Ханкенди

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Командование российских миротворческих сил отказалось сопровождать автомобильный марш, организованный армянами к мосту Хакари на азербайджано-армянской границе.

«Согласно положениям трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года российский миротворческий контингент не планирует сопровождать транспортные средства в составе кортежей, а также обеспечивать безопасность проведения различных операций и сборов», – говорится в письме замкомандующего российского миротворческого контингента, полковника Сазонова написавшему обращение к росмиротворцам Осипяну.

Ранее сепаратист Осипян заявил в письме росмиротворцам, ссылаясь на азербайджанские ресурсы, что РМК будет проводить силовую акцию против погранпункта “Лачин”, а затем просит миротворцев сопроводить колонну митингующих из Ханкенди на этот самый погранпункт.