Алексей Тулбуре: У пророссийских сил в Молдове шансы есть

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Российско-украинская война оказывает влияние на все постсоветское пространство, начиная от Молдовы, Прибалтики и заканчивая Южным Кавказом и Центральной Азией. Одним из первоначальных планов Кремля было взятие всех прибрежных территорий Украины и выход к границам Молдовы, чтобы таким образом объединить свои войсковые части с непризнанным Приднестровьем. Однако этим планам сбыться не удалось. Но несмотря на это, влияние Кремля в Молдове и в целом в регионе все еще сильно. В Молдове много пророссийских сил, людей, политических партий, а в автономной тюркоговорящей части страны – Гагаузии и вовсе – пророссийские власти, которые противостоят центральным властям Майи Санду. Об этом Minval.az заявил молдавский политолог Алексей Тулбуре.

По его словам, в условиях, когда Россия активировала свои усилия во внешней политике, она попытается что-то поменять и в Молдове, ведь грядут выборы 2024 года.

«Свежие опросы, проведенные среди населения, показывают, что в Молдове за европейскую интеграцию выступают более 50% граждан. Мы предполагаем, что более 50% населения будут голосовать за правящую партию PAS. Однако пророссийские партии тоже довольно влиятельны и, несмотря на войну в Украине, уровень их поддержки остается достаточно высоким. В следующем году у нас выборы, но пока нет никаких причин думать, что у Майи Санду есть серьезный конкурент. Она идет на переизбрание. Однако в парламенте нынешняя партия самостоятельно не сможет набрать большинство голосов», – считает собеседник «Минвала».

Аналитик добавил, что популярность этой партии падает, потому что реформы неэффективны, в стране экономический кризис.

«Сейчас люди ждут изменений. Но время еще есть. Если за это время не будет каких-либо изменений, то правящая партия покажет хороший результат», – считает эксперт.

Сравнивая Молдову с Грузией, эксперт отметил, что совершенно очевидно то, что в Грузии пророссийская власть, а в Молдове – проевропейская.

«Правительство пользуется поддержкой населения, но повторяю, есть вопросы по реформам. Многое будет зависеть от того, как будет меняться жизнь до парламентских выборов. Если качество жизни повысится, то все будет идти нормально для проевропейских партий, если нет, то появятся шансы у пророссийский коалиции. Шансы на реванш, скажем», – считает политолог.

На вопрос о том, как российско-украинская война повлияла на Молдову, аналитик ответил, что, в первую очередь, экономически: «Цены на все повысились. Инфляция, как и во всем мире. Подорожали энергоносители, которые раньше мы получали из России. Нам пришлось переобуваться «в воздухе», мы стали покупать газ на европейских биржах. Правда, часть энергоносителей все еще поступает из России».

Другая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что молдавскому правительству не удалось выступить с программой привлечения инвестиций, и решить вопросы с увеличением количества рабочих мест.

«Война – это трагедия, но она еще и новые возможности. Молдова могла бы вписаться в эту конъюнктуру. Однако только наши железные дороги получили выгоду, увеличились заказы, они модернизируются. Но в целом в стране нет талантов, которые смогли бы обернуть ситуацию в свою пользу», – добавил он.

Эксперт также отметил, что у Молдовы отрицательный торговый баланс.

«Мы экспортируем в три раза меньше, чем импортируем, что говорит о том, что мы – потребляющая страна. Даже у Украины экспорт растет. Поэтому и этот фактор может способствовать тому, что на выборах могут победить пророссийские силы», – подчеркнул он.

Ниджат Гаджиев