Абдоллахиян снова отрицает поставки иранских дронов России

Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения об имевших место поставках беспилотников России, отметив при этом, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к углублению конфликта и дальнейшим разрушениям. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Токио, где у него запланированы переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.
«[Во время] конфликта в Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», – привел его слова телеканал NHK. «Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне», – добавил он.
Вместе с тем глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что Россия является для Ирана «важной соседней страной». «У нас есть отношения сотрудничества с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм», – подчеркнул он.