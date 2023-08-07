Абдоллахиян снова отрицает поставки иранских дронов России

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Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения об имевших место поставках беспилотников России, отметив при этом, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к углублению конфликта и дальнейшим разрушениям. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Токио, где у него запланированы переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

«[Во время] конфликта в Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», – привел его слова телеканал NHK. «Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне», – добавил он.

Вместе с тем глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что Россия является для Ирана «важной соседней страной». «У нас есть отношения сотрудничества с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм», – подчеркнул он.