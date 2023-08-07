Эммануэль, тебя гонят прочь из Африки. И с чего ты решил, что найдешь пристанище на Южном Кавказе?

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Говорить о том, что вся политика Франции в отношении Азербайджана носит крайне негативный характер, было бы излишне. Старшая сестра Армении – именно так определил свою страну экс-президент Франции Франсуа Олланд. То есть обвинить Азербайджан в предвзятости никто не сможет.

Вне зависимости от обстоятельств, «объективная» политика Франции имеет cвое продолжение.

Гениально и непостижимо. В одном из произведений Конана Дойля о приключениях Шерлока Холмса мы слышим именно эти слова гениального сыщика, адресованные другу Ватсону и характеризирующие личность Мориарти.

Сегодня все уголовные преступления можно смело убрать в архив, опечатав надписью: «хулиганские выходки». И это вовсе не шутка, а суровая реальность, которая дает понять, что в своих «миролюбивых» решениях некоторые политиканы на алтарь собственной алчности жертвуют людьми.

Ни для кого не секрет, что Франция сегодня терпит фиаско по всем фронтам. Для стран Африки нерукопожатный Макрон решил компенсировать свою неудачу на юге присутствием в регионе Южного Кавказа.

Комментируя это обстоятельство, депутат Милли меджлиса, азербайджанский политолог Расим Мусабеков сказал, что Париж почти потерял все: «Потеряли алмазы и уран из Африки. Что они ищут на Южном Кавказе? Как было сказано президентом Ильхамом Алиевым, Франции тут не место…».

«Франция – большая держава, может призывать к чему хочет. Но как говорится, хотеть не вредно. Для Азербайджана в вопросах, относящихся к суверенной территории нашего государства, французские «хотелки» большого значения не имеют. Просто примем к сведению и запомним. При случае вернем с процентами», – сказал политолог.

На вопрос :»И все же, что на уме у властвующих дум Франции?» он ответил, что пусть эта проблема заботит избирателей этой страны.

«Проблемы у Парижа не только в Африке, но и в самой метрополии. Митинги, протесты и погромы после убийства темнокожего подростка полицейским только-только удалось обуздать. Государственный долг зашкаливает. Неудивительно, что отсутствие успехов внутри страны президент Макрон пытается компенсировать достижениями на внешнеполитической арене. Но и здесь у него облом. По крайней мере, в Азербайджане мы дали ему по рукам», – заявил депутат.

Следует отметить еще один немаловажный нюанс. В геополитических планах Франции Южный Кавказ занимает большое место. Франция с Арменией установила «сестринские» отношения. В Грузии премьер-министр, многие члены правительства оканчивали французские университеты, имеют вид на жительство в этой стране. Президент Саломе Зурабишвили, теневой босс Грузии Иванишвили являются французскими гражданами.

«Так что Париж полагает, что на персональном уровне в Грузии имеет прочные позиции. В планах Франции остается укрепиться в Азербайджане, и это пытаются добиться через вмешательство в армяно-азербайджанский конфликт, выступая на стороне армян, тогда как все экономические интересы сосредоточены в Азербайджане. Не прокатит. Южный Кавказ важен для Франции не только сам по себе, но и как стратегическая площадка, с которой можно продвигаться в Центральную Азию и в Иран. Францию манят энергетические ресурсы этих регионов, казахский уран, узбекский хлопок, рынки этих стран. Но стратегия действий Парижа против Азербайджана провальная», – заключил депутат.

Словом, сегодня Париж находится в более сложном положении, нежели горбун, возжелавший Эсмеральду. Честно говоря, у Квазимодо больше шансов добиться руки и сердца у Эсмиральды, нежели Макрону «бросить якорь» на Южном Кавказе. Эммануэль, тебя гонят прочь из Африки, и с чего ты решил, что найдешь пристанище на Южном Кавказе? Логику француза нам не понять…

Фарид Теймурханлы