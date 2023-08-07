В Тегеране произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали 12 человек (видео)

Мощный взрыв из-за утечки газа произошел в трехэтажном жилом доме в Тегеране, из-под завалов спасены 12 человек.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на руководителя Организации пожарной службы иранской столицы Годратолла Мохаммади.
«В результате взрыва, произошедшего в квартире трехэтажного жилого дома из-за утечки газа, был разрушен сам трехэтажный дом и 4 соседних здания… 12 человек спасены из-под обломков», – заявил иранский чиновник.
По словам Мохаммади, под завалами жилого дома, в котором произошел взрыв, могут оставаться люди.